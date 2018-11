Cerar glede dogovora o brexitu: Ključno je paziti na interese ljudi

Ljubljana, 15. novembra - Zunanji minister Miro Cerar je danes po seji vlade dejal, da bo analiza osnutka dogovora med Brusljem in Londonom o brexitu, ki ga je v sredo potrdila britanska vlada, trajala še nekaj časa, ključno pa je, da se pazi na interese in pravice ljudi ter na to, da se ne bi poslabšale gospodarske razmere za podjetja.