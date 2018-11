Ljubljana s tremi energetsko prenovljenimi vrtci

Ljubljana, 15. novembra - V Ljubljani so ta mesec odprli tri energetsko prenovljene vrtce. Minuli teden so odprli enoto Vrtca Mladi rod Čira čara, v sredo enoto Vrtca Zelena jama Vrba in danes enoto Vrtca Otona Župančiča Mehurčki. Z energetskimi prenovami so v Mestni občni Ljubljana (Mol) doslej ohranili že 150.000 dreves, letni prihranek je več kot milijon evrov.