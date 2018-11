Levica za ustavitev prodaje preostanka NLB in celotne Abanke

Ljubljana, 15. novembra - Odbor DZ za finance bo popoldne razpravljal o predlogu Levice, naj DZ ustavi prodajo deleža NLB, ki ga še ima v lasti država in ga mora po zavezah Evropski komisiji prodati do konca prihodnjega leta, ter celotno prodajo Abanke. Ker so prodajni postopki negospodarni, naj DZ razreši nadzorni svet SDH, je povzel koordinator Levice Luka Mesec.