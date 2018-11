Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 15. novembra - Vlada je danes med drugim razrešila vodstvo Agencije RS za vode (Arso) in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter začasno na vrh agencij imenovala Gregorja Slugo in Mirana Miheliča. Dopolnila je uredbo o odpadni električni in elektronski opremi ter zvišala zneske najnižjih zavarovalnih vsot za zavarovanje avtomobilske odgovornosti.