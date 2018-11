Še dva tedna do turnirja svetovne serije v Ljubljani

Ljubljana, 15. novembra - Še dva tedna sta do turnirja svetovne serije v odbojki na mivki, ki ga bo med 29. novembrom in 2. decembrom gostila Ljubljana. V boj za najvišja mesta se bo podalo tudi devet slovenskih dvojic na čelu z Danijelom Pokeršnikom in Gašperjem Plahutnikom ter Nino Lovšin in Ano Skarlovnik, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.