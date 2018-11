Na Hrvaškem obtožnica proti sedmerici tihotapcev ljudi v Slovenijo

Zagreb, 15. novembra - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je vložil obtožnico proti sedmim hrvaškim državljanom zaradi tihotapljenja ljudi iz Bosne in Hercegovine čez Hrvaško proti Sloveniji. V obtožnici so navedli, da so od konca leta 2017 do marca letos pretihotapili 27 oseb in s kaznivimi dejanji zaslužili 4850 evrov.