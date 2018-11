Po treh letih sojenja balonarju Miru Kolencu na vrsti zaključne besed

Ljubljana, 16. novembra - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani bodo danes zaključne besede v sojenju Miru Kolencu, pilotu toplozračnega balona, ki se je avgusta 2012 zrušil na Ljubljansko barje. Tožilstvo mu očita povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagroženih do deset let zapora, saj je v nesreči umrlo šest ljudi od 32 v košari balona, ostali so se poškodovali.