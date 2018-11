Novogoriški županski kandidati v iskanju razvojnega preboja

Nova Gorica, 15. novembra - Predvolilna kampanja pred lokalnimi volitvami je bila v Mestni občini Nova Gorica umirjena, na trenutke celo medla. Pet županskih kandidatov in ena kandidatka so iskali možnosti za razvojni preboj občine, saj so prepričani, da mora ta narediti korak naprej. Ali so s svojimi zamislimi prepričali volivce, bo jasno v nedeljo zvečer.