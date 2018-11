Na posvetu za sodelovanje državnih in zasebnih institucij pri zagotavljanju kibernetske varnosti

Ljubljana, 15. novembra - Širša zavest o nevarnosti kibernetskih groženj se je v zadnjem času začela krepiti in kot družba se moramo nanje ustrezno odzvati, so poudarili sogovorniki na nacionalnem posvetu o kibernetski varnosti v luči vse pogostejših hekerskih vdorov. Kot so poudarili, pa je pri tem potrebno tudi tvorno sodelovanje ključnih državnih in zasebnih institucij.