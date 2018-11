Ifimes kot posebnost lokalnih volitev izpostavlja nastop številnih neodvisnih županskih kandidatov

Ljubljana, 15. novembra - Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (Ifimes) v analizi pred nedeljskimi lokalnimi volitvami kot njihovo posebnost izpostavlja, da številni županski kandidati nastopajo kot neodvisni, četudi so člani uveljavljenih političnih strank. Ugotavlja tudi, da bodo volitve test za največjo vladno stranko LMŠ in tudi za Šarčevo vlado.