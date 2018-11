Britanska opozicija napada osnutek dogovora o brexitu

London, 15. novembra - Britanski laburisti, glavna opozicijska stranka na Otoku, so danes ostro kritizirali osnutek dogovora o brexitu, ki ga je pripravila premierka Theresa May. Pri tem so dali vedeti, da ga v parlamentu ne bodo podprli. Osnutek, ki ga je vlada v Londonu sprejela v sredo, so zavrnili tudi liberalni demokrati.