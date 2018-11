V zadnjih 24 urah policisti prijeli 32 tujcev

Koper/Novo mesto, 15. novembra - Ilirskobistriški policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 24 oseb, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo med Hrvaško in Slovenijo. Hrvaškim varnostnim organom so vrnili 11 oseb, ostale bodo vrnili danes. Novomeški policisti pa so v bližini Tanče gore in Črnomlja prijeli osem tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo.