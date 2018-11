Tradicionalni slovenski zajtrk uvod v dan slovenske hrane

Ljubljana, 16. novembra - Danes obeležujemo dan slovenske hrane, ki je med drugim namenjen ozaveščanju o pomenu lokalne hrane in ohranjanja podeželja ter varovanju okolja in naravnih virov. Spremlja ga tradicionalni slovenski zajtrk - v vrtcih in šolah bo tako več kot 260.000 otrok dan začelo s kruhom z maslom in medom, jabolkom in mlekom.