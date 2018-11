Dogovor o brexitu največja ovira čaka v britanskem parlamentu

pripravila Petra von Wüllerstorff in Jure Kos

London, 15. novembra - Evropska unija in Velika Britanija sta v sredo objavili osnutek sporazuma o brexitu in oris politične izjave o prihodnjih odnosih, ki bo priložena k sporazumu. Dogovor, ki ima 585 strani, morata na strani unije potrditi še Evropski parlament in Svet EU, največja preizkušnja pa ga čaka v britanskem parlamentu.