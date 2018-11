V hrvaškem podjetju v službena vozila namestili alkoteste

Zagreb/Koprivnica, 15. novembra - Danska pivovarska družba Carlsberg je v svoji hrvaški podružnici v Koprivnici uvedla testiranje voznikov na alkohol v službenih vozilih. Naprava alcolock onemogoča zagon vozila, če voznik ni popolnoma trezen, so pojasnili v družbi Carlsberg Croatia. Kot so dodali, so se delavci že navadili na nov pripomoček.