Septembra za dva odstotka nižje plače

Ljubljana, 15. novembra - Zaposleni v Sloveniji so septembra prejeli v povprečju za približno dva odstotka nižje plače kot avgusta - v bruto znesku so znašale 1632,88 evra (minus 2,2 odstotka), v neto pa 1062,03 evra (minus 1,9 odstotka). Znižale so se tako v javnem kot zasebnem sektorju, a je bil padec v slednjem opaznejši.