V EU vsako leto skoraj devet milijonov bolnišničnih okužb

Bruselj, 15. novembra - V Evropi v bolnišnicah in domovih za oskrbo vsako leto zabeležijo okoli 8,9 milijona okužb, je danes poudaril Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). To pomeni, da bolnišnične okužbe, ki jih je težko zdraviti, ostajajo resno vprašanje, v prihodnosti pa bi se lahko soočili še z večjo pojavnostjo odpornih bakterij.