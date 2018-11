V Idriji odprli distribucijski sistem zemeljskega plina

Idrija, 15. novembra - Družba Petrol in Občina Idrija sta v sredo uradno odprli distribucijski sistem zemeljskega plina, ki bo v dolžini 70 kilometrov s plinom oskrboval okoli 1200 odjemalcev na območju naselij Godovič, Idrija in Spodnja Idrija. Za investicijo so so odločili tudi zaradi interesa dveh večjih družb - Kolektorja in Hidrie.