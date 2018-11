Slovenci za prehrano porabimo največ žit, zelenjave in mesa

Ljubljana, 18. novembra - V prehrani Slovencev prednjačijo žita, zelenjava in meso. Prebivalec Slovenije je namreč lani za prehrano povprečno porabil 121 kilogramov žit, 114 kilogramov zelenjave in 93 kilogramov mesa. Poleg tega je porabil še 72 kilogramov svežega sadja, 68 kilogramov krompirja, 12 kilogramov jajc in pet kilogramov riža, v povprečju pa popil 39 litrov vina.