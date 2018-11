Za obesek Marije Antoinette iztržili presenetljivih 36 milijonov dolarjev

Ženeva, 15. novembra - Za obesek z biserom in diamanti, ki si ga je lastila francoska kraljica Marija Antoinetta, so na dražbi hiše Sotheby's v sredo iztržili presenetljivih 36 milijonov dolarjev (31,8 milijona evrov). Cenilci so sicer pričakovali, da bodo zanj dobili le okoli dva milijona dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.