Prvaki poraženi v Winnipegu, uspešen dan za gostitelje

New York, 15. novembra - V severno-ameriški profesionalni hokejski ligi NHL so v noči na četrtek odigrali štiri tekme, na vseh so se veselili gostitelji. V Winnipegu so padli aktualni prvaki iz Washingtona, gostitelji so jih premagali s 3:1, Vegas je s 5:0 ugnal Anaheim, Chicago z 1:0 St. Louis, Columbus pa s 6:3 Boston.