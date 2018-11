ZDA na vrhu Asean posvarile pred vplivom Kitajske

Singapur, 15. novembra - Ameriški podpredsednik Mike Pence je na vrhu Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v Singapurju dejal, da v azijsko-pacifiški regiji ni prostora za imperije in agresijo, s čimer je opozoril na širjenje vpliva in ozemeljske težnje Kitajske. Zagotovil je, da ZDA stremijo k sodelovanju in ne nadzoru, poroča nemška tiskovna agencija dpa.