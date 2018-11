Juncker: V pogajanjih o brexitu dosežen odločilen napredek

Bruselj, 14. novembra - EU in Združeno kraljestvo sta v pogajanjih o ločitvenem sporazumu dosegla "odločilen napredek", je danes ocenil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. EU in London sta objavila tudi osnutek celotnega izstopnega sporazuma, ki ima 585 strani, in oris politične izjave o prihodnjih odnosih.