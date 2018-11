Dnevnik: Ločitveni sporazum in lažna demokracija (15. 11.)

Ljubljana, 14. novembra - Prvič po brexitskem referendumu in prvič po začetku maratonskih pogajanj o umiku Britanije iz EU se otoški zagovorniki in nasprotniki brexita strinjajo: to, kar prinaša osnutek brexitskega sporazuma, ki jim ga ponuja konservativna premierka Theresa May, je še slabše kot članstvo v EU, v Dnevniku piše Brane Kastelic.