Ameriški kongres potrjuje sankcije proti Kitajski zaradi kršenja človekovih pravic Ujgurom

Washington, 14. novembra - Člani senata in predstavniškega doma ameriškega kongresa iz obeh strank so začeli postopek za potrditev zakona o sankcijah proti Kitajski zaradi kršenja človekovih pravic muslimanski manjšini Ujgurom na zahodu države. Demokrati in republikanci med drugim predlagajo sankcije proti vodilnim osebnostim kitajske vlade in partije.