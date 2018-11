Evropske borze trgovanje končale s padci

London/Frankfurt/Pariz, 14. novembra - Evropske borze so trgovanje končale pod gladino. Kot poročajo tuje agencije, so danes odmevale predvsem politične novice. Vlagatelji spremljajo pogajanja med Londonom in Brusljem glede brexita, v ospredju pa je tudi Italija, ki je v Bruselj poslala popravljen predlog proračuna za 2019, pri čemer vztraja pri primanjkljaju v višini 2,4 odstotka BDP.