V Avstraliji troboj za naslov prvaka v reliju

Gold Coast, 15. novembra - Medtem ko sta svetovni prvenstvi v formuli 1 in motociklizmu že odločeni in sta bila letošnja prvaka znana že pred zadnjo dirko, pa bo v svetovnem prvenstvu v reliju napeto do konca. Odločala bo zadnja postaja ta konec tedna v Avstraliji, v najboljšem položaju pa je branilec naslova Sebastien Ogier.