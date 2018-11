Predsednik DZ se je seznanil s pobudo za vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo

Ljubljana, 14. novembra - Predsednik DZ Dejan Židan je ob današnjem dnevu slovenskega znakovnega jezika sprejel predstavnike Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki so ga seznanili s svojo pobudo za umestitev tega jezika v slovensko ustavo. Prepričani so namreč, da bi s tem med drugim rešili marsikatero zagato v izobraževanju in zaposlovanju gluhih in naglušnih.