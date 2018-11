V Kuvajtu prepovedali Brate Karamazove

Kuvajt, 15. novembra - Kuvajtske oblasti so prepovedale knjigo Bratje Karamazovi ruskega literata Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega. To je sicer le eno od skoraj 1000 del, ki so se znašla na črnem seznamu festivala, ki so ga v sredo odprli v tej zalivski državi. Vse naslove za 43. kuvajtski knjižni sejem, ki poteka do 24. novembra, je vnaprej pregledal odbor za cenzuro.