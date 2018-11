Plaz kritik na račun proračunskih načrtov vlade

pišeta Tadeja Vrtovec in Beti Gačnik

Ljubljana, 14. novembra - Čeprav se z novelo zakona o izvrševanju proračuna mudi, je vlada v četrtek še ne bo obravnavala. Koalicijske partnerice so razburili predvideni ukrepi, ki gredo v smeri zmanjševanja pravic na področjih socialne in družinske politike. Ostri odzivi prihajajo tudi iz opozicije in nevladnih organizacij, premier pa je že sklical vrh koalicije.