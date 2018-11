Koalicijski vrh v soboto o pogajanjih s sindikati javnega sektorja in proračunu

Ljubljana, 14. novembra - Premier Marjan Šarec je za soboto popoldne sklical koalicijski vrh. Predsedniki koalicijskih strank, vodje poslanskih skupin in generalni sekretarji bodo po informacijah STA razpravljali o pogajanjih s sindikati javnega sektorja, rebalansu proračuna za prihodnje leto in noveli zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019.