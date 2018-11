Policisti pretekli teden v okviru preventivne akcije odvzeli 250 vozniških dovoljenj

Ljubljana, 14. novembra - Policisti so pretekli teden v okviru nacionalne preventivne akcije Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu opravili 11.100 alkotestov, od teh je bilo pozitivnih 292. Začasno so odvzeli 250 vozniških dovoljenj, pridržanih pa je bilo osem voznikov, so sporočili s policije.