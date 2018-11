Slepim in slabovidnim otrokom tipna slikanica Pingvinčki in skrivnostni travnik

Ljubljana, 14. novembra - Pomemben del Očesne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je otroški oddelek, ki povezuje zdravstveno delo s pedagoškim. To sodelovanje je obrodilo tipno slikanico Pingvinčki in skrivnostni travnik, namenjeno slepim in slabovidnim otrokom, ki jo je oblikovala vzgojiteljica otroškega oddelka Mateja Jerina Gubanc iz Vrtca Vodmat.