Bruselj vesel nemške in francoske podpore ideji o evropski vojski

Bruselj, 14. novembra - V Evropski komisiji so danes izrazili veselje, da sta tako nemška kanclerka Angela Merkel kot francoski predsednik Emmanuel Macron javno podprla idejo o evropski vojski. Spomnili so, da je pred štirimi leti o tem prvi govoril šef komisije Jean-Claude Juncker, in pripomnili, da imajo tisti, ki to opisujejo kot nemško-francosko idejo, kratek spomin.