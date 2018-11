V Ljubljani o startupih in prenosu tehnologij v inovacijskih ekosistemih

Ljubljana, 15. novembra - V Ljubljani se začenja mednarodna konferenca o startupih in prenosu tehnologij v inovacijskih sistemih v jugovzhodni Evropi in alpskem prostoru. Organizatorji želijo s predavanji, delavnicami in paneli zagotoviti prenos znanja za snovalce politik in ostale deležnike, da pridobijo praktičen vpogled v vzpostavitev startupov in podpornih programov.