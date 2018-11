Predstavniki papirne industrije na Bledu o izzivih v digitalni dobi

Bled, 14. novembra - Na Bledu danes poteka 22. Dan slovenskega papirništva, ki mu bo v četrtek sledil še letni mednarodni simpozij Društva inženirjev in tehnikov papirništva. Udeleženci se letos posvečajo predvsem vprašanju, kakšen bo položaj papirništva v digitalni dobi in kakšne premike v procesih in miselnosti mora narediti sektor.