Bratuškova po srečanju s Šarcem zadovoljna z dogovorom za uresničitev zavez glede pokojnin

Ljubljana, 14. novembra - Predsednica SAB Alenka Bratušek je današnje srečanje s premierjem Marjanom Šarcem, na katerem so razpravljali o noveli zakona o izvrševanju proračuna, označila za konstruktivno. Pogovore bodo sicer nadaljevali. So pa v SAB po njenih besedah zadovoljni, ker so se dogovorili, da bodo uresničili zaveze iz koalicijskega sporazuma glede pokojnin.