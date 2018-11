Populacije brazdastih kitov in gorskih goril se večajo

Ženeva, 14. novembra - Populacije brazdastih kitov in gorskih goril so se po dolgoletnih ukrepih za ohranitev vrst ponovno začele večati, je razvidno iz podatkov Mednarodne zveze za ohranitev narave, ki so jih predstavili danes. Živalski vrsti sta sicer še vedno na rdečem seznamu ranljivih živali, a sta se kategoriji ogroženosti znižali, poročajo tuje tiskovne agencije.