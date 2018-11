Berlinski filharmoniki nastopili v novem umetnostnem centru na Tajvanu

Taipei, 15. novembra - V novi koncertni dvorani v tajvanskem mestu Kaohsiung so v sredo nastopili Berlinski filharmoniki z dirigentom Gustavom Dudamelom. To je bil prvi koncert katerega od svetovno znanih orkestrov v Nacionalnem centru umetnosti Kaohsiung, ki so ga odprli oktobra. Danes bo sledil Simfonični orkester Bavarskega radia pod vodstvom maestra Zubina Mehte.