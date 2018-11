Nasa želi v 25 letih poslati ljudi na Mars

Washington, 14. novembra - Preden bodo astronavti v prihodnosti stopili na Mars, znanstvenike čaka vrsta izzivov - od smrtonosnega sevanja v vesolju in možnosti izgube vida do atrofije kosti, so opozorili strokovnjaki ameriške vesoljske agencije Nasa. V Nasi menijo, da bi lahko v 25 letih poslali človeka na rdeči planet - kljub velikim tehnološkim in medicinskim oviram.