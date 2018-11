Srčno-žilni zapleti pogosti spremljevalci sladkorne bolezni

Ljubljana, 14. novembra - Zveza društev diabetikov ter društvo za zdravje srca in ožilja sta ob današnjem svetovnem dnevu sladkorne bolezni pripravila strokovni posvet, na katerem so predavatelji opozorili, da sladkorna bolezen povzroča številne zaplete, še posebej srčno-žilne. Pozvali so k zgodnjemu odkrivanju in učinkovitemu zdravljenju sladkorne bolezni.