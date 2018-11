V opozicijskih NSi in Levici nasprotovanje zniževanju socialnih transferjev

Ljubljana, 14. novembra - Namera vlade, da zmanjša pravice na področjih socialne in družinske politike, je razburila poslance opozicijskih NSi in Levice. V času gospodarske rasti so v NSi pričakovali, da bo vlada sprostila še zadnje varčevalne ukrepe, ne pa jih zaostrila. V Levici pa poudarjajo, da se mora vlada o varčevanju v javnem sektorju najprej dogovoriti s sindikati.