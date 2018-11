Bančniki na Brdu o trendih v prihodnosti

Brdo pri Kranju, 15. novembra - Bančniki se bodo danes na Brdu pri Kranju zbrali na tradicionalnih Dnevih slovenskih bančnikov. Letošnje srečanje bo namenjeno trendom in izzivom za bančništvo v prihodnosti, do njega pa prihaja le dan po pomembnem mejniku, začetku kotiranja delnic največje slovenske banke NLB na ljubljanski in londonski borzi.