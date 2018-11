Dars pripravljen na novo zimsko sezono

Vransko, 14. novembra - V Darsu so pripravljeni na novo zimsko sezono, saj so že pred časom pregledali vso mehanizacijo, kupili zadostne količine soli in usposobili kader za delo v zimskih razmerah, je na novinarski konferenci na Vranskem povedal vodja službe za upravljanje s prometom in prometno varnostjo na Darsu Ulrich Zorin.