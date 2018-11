Favoriti za župana Maribora ostro drug proti drugemu

Maribor, 14. novembra - Na zadnjem soočenju časnika Večer pred nedeljskimi volitvami so nocoj v Narodnem domu Maribor svoje programe za Maribor, še bolj pa kritike drug drugega predstavili štirje od skupno 18 kandidatov za župana. Andrej Fištravec in Franc Kangler že imata izkušnje z županovanjem, podjetnik Saša Arsenovič in poslanka DZ Lidija Divjak Mirnik še ne.