V ŠOS in ZPMS obsojajo morebitno nadaljevanje varčevanja pri socialni in družinski politiki

Ljubljana, 14. novembra - V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) in Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) ostro nasprotujejo napovedanim posegom na področju socialne in družinske politike, ki naj bi jih predvidevala novela zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019. Med drugim naj bi se nadaljevalo varčevanje pri otroških dodatkih in državnih štipendijah.