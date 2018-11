Na SAZU sklenili praznovanje 80. obletnice delovanja

Ljubljana, 14. novembra - Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) v letošnjem letu praznuje 80-letnico. Visok jubilej so obeležili s številnimi slovesnostmi, ki so se sklenile v ponedeljek s slavnostno skupščino. Na isti dan so se leta 1938 prvič uradno sestali ustanovni člani akademije.