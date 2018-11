V Slovenski vasi pri Kočevju odprli novo vodarno

Kočevje, 14. novembra - V Slovenski vasi pri Kočevju so danes odprli novo vodarno, ki so jo zgradili v okviru medobčinskega projekta oskrbe s pitno vodo na območju Sodražice, Ribnice in Kočevja. Vodarna predstavlja rezervno zajetje, iz katerega lahko v nujnih primerih zagotavljajo oskrbo na območju javnega vodovoda vsaj v nujnem obsegu porabe pitne vode.