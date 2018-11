V Fulhamu Ranieri namesto Jokanovića

London, 14. novembra - Angleški nogometni prvoligaš Fulham je trenerja Slavišo Jokanovića zamenjal s Claudiom Ranierijem, so danes sporočili iz kluba. Petdesetletni Srb je Fulham letos sicer popeljal nazaj v angleško nogometno elito, trenutno pa se ekipa na igrišču ne more uveljaviti, saj je v 12 tekmah zbrala vsega pet točk in logična je bila menjava v vrhu stroke.