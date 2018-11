Projekt Opijske ladje dobil podaljšek v obliki knjige

Ljubljana, 18. novembra - Pri Rostfrei Publishing so izdali delo Opium Clippers/Opijske ladje avtorice Neje Tomšič. Vizualna umetnica je raziskovanje trgovine s čajem in opijem začela s poulično razstavo in čajnimi obredi, ki so prešli v performans, knjiga pa njen projekt zaokrožuje in omogoča seznanitev z aktualnimi zgodbami, ostalinami nekih domnevno daljnih časov.